OnePlus 10 Pro è disponibile per l’acquisto anche in Italia. Dopo il primo periodo in cui lo smartphone è rimasto disponibile per il mercato cinese, adesso il nuovo dispositivo tecnologico di OnePlus è arrivato anche nel nostro Paese. L’obiettivo dell’azienda con questo device è quello di sfidare altri prodotti tecnologici mobili in commercio, proponendo uno smartphone che può essere considerato a tutti gli effetti un top di gamma, dal design che riprende essenzialmente in molti aspetti lo stile della versione precedente.

Le specifiche tecniche di OnePlus 10 Pro

OnePlus 10 Pro è caratterizzato da uno schermo da 6,67 pollici con risoluzione QHD+, che è contraddistinto da bordi curvi nella parte lateriale e da una frequenza di aggiornamento che corrisponde a 120 Hz.

Lo smartphone si basa su un processore Snapdragon 8 Gen 1 e mette a disposizione degli utenti memoria RAM che arriva a 12 GB e uno spazio interno di archiviazione fino a 256 GB. La batteria di questo nuovo dispositivo OnePlus è da 5.000 mAh e quindi sarà in grado sicuramente di assicurare una buona autonomia allo smartphone.

Il sensore principale, per quanto riguarda il comparto fotografico, è un Sony IMX789, ma lo smartphone include anche una fotocamera tele da 8 MP e un ultrawide da 50 MP con sensore Samsung JN1.

OnePlus 10 Pro è già in vendita

Il nuovo smartphone OnePlus è già in vendita nel nostro Paese, visto che è stato messo in commercio a partire dalle ore 10 del 5 aprile. Il prezzo è di 919 euro, per quanto riguarda la versione da 8 GB e 128 GB di memoria e sono disponibili in regalo anche le OnePlus Buds Pro, le cuffie wireless dell’azienda di produzione.

L’edizione di OnePlus 10 Pro con memoria da 12 GB (RAM) e 256 GB (storage) ha invece un costo di 999 euro.