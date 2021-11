Manca ancora un po’ di tempo all’uscita di OnePlus 10 Pro, che dovrebbe essere disponibile a partire dall’inizio o comunque dai primi mesi del prossimo anno, in particolare in una fase iniziale nel mercato della Cina. Ma sono numerose le indiscrezioni che su questo nuovo smartphone si stanno concentrando negli ultimi giorni nello specifico in merito alle possibili caratteristiche tecniche del dispositivo mobile OnePlus. La scheda tecnica possibile di OnePlus 10 Pro è stata svelata da 91Mobiles, sotto forma ovviamente di indiscrezioni non confermate ancora in via ufficiale.

Schermo, processore e memoria dello smartphone

Se le caratteristiche dovessero essere confermate, si tratterà molto probabilmente di un dispositivo davvero impressionante dal punto di vista della scheda tecnica. Si parla in particolare di uno schermo QHD+ con diagonale di 6,7 pollici con refresh a 120 Hz.

Il processore dovrebbe essere uno Snapdragon 8 Gen1. Per quanto riguarda la memoria, si parla di una RAM da 8 o da 12 GB e di uno spazio di archiviazione interna da 128 e 256 GB.

Le altre specifiche di OnePlus 10 Pro

Lo smartphone dovrebbe avere una certificazione IP68 e un comparto fotografico molto interessante, composto da una fotocamera frontale da 32 MP, oltre che da tre sensori posteriori, che corrispondono a 48 MP, 50 MP e 8 MP.

La batteria di questo nuovo device di cui stiamo parlando, OnePlus 10 Pro, dovrebbe essere da 5.000 mAh. Inoltre il prodotto dovrebbe mettere a disposizione degli utenti la ricarica ultra veloce da 125 watt.