Il nuovo OnePlus 10R è un prodotto tecnologico molto interessante. Lo smartphone punta per adesso al mercato indiano, ma arriverà in futuro anche in altri mercati internazionali. Stiamo parlando di un’edizione che si presenta come alternativa a OnePlus 10 e che permette di usufruire di caratteristiche tecniche davvero interessanti, a partire dallo schermo AMOLED FHD a 120 Hz e dal processore MediaTek Dimensity 8100-Max. Scopriamo le specifiche tecniche di questo nuovo dispositivo.

Le specifiche tecniche di OnePlus 10R

Sono diverse le caratteristiche tecniche in comune tra OnePlus 10R e Realme GT Neo 3. Ad esempio tra queste specifiche possiamo ricordare la ricarica a 150 W SuperVOOC, una caratteristica che non fa altro che accrescere l’interesse da parte degli utenti nei confronti di questo device.

Lo smartphone ha tutte le carte in regola per garantire un ottimo supporto anche per i giocatori, visto che include la modalità HyperBoost Gaming Engine, in grado di favorire un aumento delle performance anche quando si gioca in mobilità.

La batteria del dispositivo mobile è da 5.000 mAh e, per quanto riguarda il comparto fotografico, si tratta di una tripla fotocamera con sensori da 50 MP, 8 MP e 2 MP. Lo smartphone ha il supporto alla connettività 5G, il Bluetooth 5.2 e il supporto NFC.

Prezzi e colorazioni del nuovo smartphone

Per quanto riguarda il prezzo dello smartphone, in India si tratta di un costo che corrisponde a 38.999 rupie, quindi di circa 500 euro, almeno in riferimento all’edizione da 8 e 128 GB. Il prezzo sale a circa 550 euro, 42.999 rupie, per l’edizione da 12 e 256 GB. Lo smartphone sarà disponibile in due colorazioni, Forrest Green e Sierra Black.

C’è anche una versione da 12 e 256 GB con ricarica rapida, che avrà un costo di 43.999 rupie, corrispondenti a circa 600 euro. In questo caso si tratta di una versione disponibile solo nella colorazione Sierra Black.