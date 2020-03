OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro, almeno in base alle indiscrezioni sulla data di presentazione, dovrebbero essere presentati ufficialmente verso la metà del mese di aprile. Vari rumor e vari indizi avevano rivelato quali sono le caratteristiche presumibilmente più evidenti di questi nuovi smartphone. Adesso abbiamo anche le notizie riportate dal leaker Ishan Agarwal, che ha specificato delle anticipazioni davvero interessanti sulle specifiche tecniche dei device in questione.

Le caratteristiche tecniche di OnePlus 8

OnePlus 8 si caratterizzerà per uno schermo Super AMOLED Full HD+ da 6,55 pollici. Sarà dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 865 5G. Metterà a disposizione degli utenti, a seconda del modello scelto, 8 o 12 GB di RAM e 128 o 256 GB di storage.

Sul lato posteriore lo smartphone dovrebbe essere dotato di una tripla fotocamera, con sensori rispettivamente da 48, 16 e 2 MP. A questi sensori si aggiunge la fotocamera frontale da 16 MP. Non abbiamo però ancora dettagli precisi sulle fotocamere, come per esempio le informazioni che riguardano l’apertura e la tipologia delle lenti. OnePlus 8 sarà dotato di una batteria da 4300 mAh.

Le specifiche tecniche di OnePlus 8 Pro

OnePlus 8 Pro avrà uno schermo Super AMOLED Full HD+ da 6,78 pollici. Il processore in dotazione sarà un Qualcomm Snapdragon 865 5G. I tagli di memoria disponibili sono 8 e 12 GB per quanto riguarda la RAM e 128 o 256 GB per quanto riguarda la memoria interna.

Anche in questo caso, per ciò che concerne il comparto fotografico, mancano dei dettagli precisi, anche se sappiamo che lo smartphone dovrebbe presentare uno zoom ottico di grande qualità. Sappiamo, a proposito delle fotocamere, che OnePlus 8 Pro avrà una quadrupla fotocamera posteriore con sensori da 48 e ancora 48, 8 e 2 MP. La fotocamera frontale sarà da 16 MP. La batteria, invece, sarà da 4510 mAh.