Sono stati presentati ufficialmente OnePlus 8 e 8 Pro. Questi nuovi smartphone offrono caratteristiche eccellenti, perché sono dei veri concentrati di tecnologia. Il loro design è particolarmente elegante. Si tratta in particolare di device top di gamma 5G e molti non vedono l’ora di acquistarli.

Le caratteristiche tecniche di OnePlus 8 Pro

OnePlus 8 Pro ha uno schermo Fluid AMOLED da 6,78 pollici a risoluzione QHD+. Sotto il pannello troviamo un lettore di impronte digitali. Lo schermo offre un’esperienza video di grande qualità, caratterizzandosi per una certa fluidità e per la riproduzione di colori più vivi.

Il processore di questo smartphone è Qualcomm Snapdragon 865. La RAM può arrivare fino a 12 GB e lo storage fino a 256 GB. La batteria è da 4510 mAh con supporto alla ricarica rapida senza fili.

Il comparto fotografico è rappresentato da quattro sensori che si trovano collocati sul lato posteriore. Si tratta di fotocamere da 48 MP per l’ultrawide e per la principale e poi un sensore da 5 MP per utilizzare i filtri speciali e un teleobiettivo da 8 MP. Questo smartphone sarà disponibile in Italia dal 21 aprile. I prezzi vanno da 919 euro a 1019 euro.

Le caratteristiche tecniche di OnePlus 8

OnePlus 8 è composto da uno schermo Fluid AMOLED da 6,55 pollici. La risoluzione è Full HD+. Il comparto fotografico è composto da tre sensori. Quello principale è da 48 MP, l’ultrawide da 16 MP e in più abbiamo un sensore dedicato alle macro da 2 MP. Sul frontale la selfie camera da 16 MP.

Il processore è Qualcomm Snapdragon 865. RAM e storage a configurazioni variabili. La batteria è da 4300 mAh. Sarà disponibile dal 4 maggio con prezzi che vanno da 719 euro a 819 euro.