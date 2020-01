Continuano sempre di più ad aumentare i rumor su OnePlus 8 Pro. Sono emerse molte informazioni interessanti specialmente negli ultimi tempi a proposito del sistema di ricarica di cui sarebbe dotato il nuovo smartphone tanto atteso. Già qualche tempo fa questo argomento era stato oggetto di varie indiscrezioni. Adesso su Twitter ritornano in voga alcune dichiarazioni, che anticipano delle caratteristiche che, proprio sul fronte della ricarica, fanno discutere.

Cosa dicono le indiscrezioni su OnePlus 8 Pro sulla ricarica

L’utente Max J su Twitter ha diffuso un messaggio destinato sicuramente a far parlare di sé. Infatti ha rivelato, sul fronte delle anticipazioni, che OnePlus 8 Pro potrebbe fare uso di una ricarica wireless. Infatti è stata pubblicata sul web anche un’immagine che mostra uno smartphone collocato proprio su un dispositivo di ricarica wireless.

Non possiamo essere sicuri su questa foto, perché non sarebbe altro che un concept. Tuttavia i vari rumor che si susseguono non fanno altro che confermare questa possibilità.

Ancora non possiamo sapere con certezza se la ricarica wireless verrà impiegata nella variante standard, come ha precisato lo stesso utente su Twitter.

Le altre caratteristiche tecniche dello smartphone

In attesa di saperne di più per quanto riguarda la ricarica, continuano ad emergere delle notizie che riguardano le anticipazioni sulle altre caratteristiche tecniche di OnePlus 8 Pro. Si sa per esempio che lo smartphone in questione potrebbe avere una batteria da 4500 mAh, la quale potrebbe essere strutturata in due moduli da 2250 mAh ciascuno.

Per lo schermo si pensa ad un pannello OLED e, per quanto riguarda il processore, si parla di uno Snapdragon 865 con tagli di memoria da 12 GB di RAM e 256 GB di storage.