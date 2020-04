Le nuove indiscrezioni su OnePlus 8 Pro non si fermano, a poca distanza dalla presentazione ufficiale del nuovo smartphone. Dopo l’arrivo di alcuni render non ufficialmente rilasciati dalla casa di produzione, adesso emergono delle novità interessanti che riguardano proprio delle immagini dal vivo del nuovo prodotto. Grazie a queste nuove immagini dal vivo è possibile saperne di più su molti aspetti, sia in relazione alle colorazioni che saranno disponibili che relativamente al design del telefono.

Il possibile design di OnePlus 8 Pro

Tra le caratteristiche che possiamo notare in riferimento al nuovo OnePlus 8 Pro ci sono quelle che riguardano il design che potrebbe avere lo smartphone. La parte frontale del dispositivo ha dei bordi curvi, come si può notare dalle foto.

In alto a sinistra dello schermo, nell’angolo, è presente un foro che ospita la fotocamera anteriore. Nella parte posteriore invece è presente una quadrupla fotocamera, con tre obiettivi presenti in modo allineato in verticale e un altro sensore a parte.

Nella parte inferiore del dispositivo possiamo notare l’alloggiamento per la scheda SIM, la porta USB-C e l’area riservata all’altoparlante.

Le altre caratteristiche di OnePlus 8 Pro

Tra le altre specifiche tecniche di OnePlus 8 Pro possiamo citare ad esempio, secondo quanto affermano le ultime indiscrezioni sull’argomento, il processore Snapdragon 865, la memoria RAM da 8 o 12 GB e lo spazio interno di archiviazione da 128 o 256 GB.

Lo schermo è un Super AMOLED con diagonale da 6,78 pollici con una risoluzione QHD+. La batteria è da 4510 mAh e presenta il supporto alla ricarica rapida a 30 W. È presente il sistema di connettività 5G. Le colorazioni disponibili sono tre: onyx black, glacial green e ultramarine blue.