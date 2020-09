Saranno delle caratteristiche che sembrano davvero eccezionali quelle che contraddistingueranno il nuovo OnePlus 8T. La casa di produzione del device avrebbe infatti l’obiettivo di portare su questo nuovo smartphone alcune delle specifiche che possiamo rintracciare sullo smartphone OnePlus 8 Pro. Si tratta di caratteristiche di rilievo, che dovrebbero sicuramente aumentare la qualità del futuro prodotto tecnologico mobile: parliamo in particolare del comparto fotografico appartenente ad una fascia elevata e del pannello AMOLED con possibile refresh rate a 120 Hz.

Tutte le indiscrezioni sul display di OnePlus 8T

Si tratta ancora ovviamente di indiscrezioni che non sono state confermate dall’azienda di produzione. In ogni caso sembra che OnePlus 8T, secondo quanto riferito da fonti anonime che hanno annunciato le novità ai siti web di settore internazionali, potrebbe avere delle caratteristiche che ricordano proprio la versione Pro di recente introdotta da OnePlus sul mercato.

Si parla nello specifico di uno schermo AMOLED da 6,55 pollici, che dovrebbe avere una frequenza di aggiornamento con molte somiglianze rispetto ai valori dello smartphone OnePlus 8 Pro. Per questo con molta probabilità avremo a che fare proprio con il refresh rate a 120 Hz.

Le novità del comparto fotografico

Novità anche per quanto riguarda il comparto fotografico, come abbiamo già accennato. Nella parte posteriore del dispositivo mobile dovrebbero essere presenti quattro sensori, con un sensore principale da 48 MP, un ultra wide da 16 MP, un sensore macro da 5 Mega e un obiettivo da 2 MP per i ritratti.

Per quanto riguarda il sensore principale di OnePlus 8T, dovrebbe trattarsi di una fotocamera rivista e aggiornata rispetto al sensore che possiamo individuare nei device attualmente presenti sul mercato e appartenenti alla generazione precedente dei dispositivi OnePlus.