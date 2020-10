OnePlus 9 potrebbe avere come nome in codice la denominazione di Lemonade. A sostenerlo è Max J, che ha condiviso alcune informazioni su quello che potrebbe essere il prossimo smartphone di punta dell’azienda di produzione in seguito all’uscita di OnePlus 8. Non è ancora presto per parlare di un nuovo smartphone di OnePlus, considerando che il nuovo device della casa produttrice potrebbe arrivare già nei mesi primaverili del prossimo anno.

Le nuove informazioni diffuse su Twitter

Su Twitter il leaker ha condiviso un’immagine in cui si può vedere il bordo di uno smartphone con il nome di Lemonade scritto in giallo. Ma le informazioni non si limitano a questa immagine, visto che sono state diffuse anche delle indiscrezioni che potrebbero dirci di più sul nuovo prodotto tecnologico di OnePlus.

In particolare si parla già di una possibile famiglia di prodotti e quindi la casa produttrice potrebbe presentare prossimamente OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro.

Le possibili specifiche tecniche di OnePlus 9

Per quanto riguarda le possibili specifiche tecniche di OnePlus 9, già si fanno delle supposizioni al riguardo. Si parla ad esempio di un processore Snapdragon 875, oltre che di un pannello OLED a 120 Hz, proprio come abbiamo avuto modo di vedere nel caso di OnePlus 8.

Tra le altre caratteristiche tecniche di cui si parla ci sono ad esempio il sistema di ricarica rapida a 65 W e un sensore per le foto che potrebbe arrivare anche a 64 MP, invece dell’attuale da 48 MP.

Ovviamente si tratta ancora di indiscrezioni che non sono state confermate, ma sono comunque interessanti per capire verso quale direzione potrebbe andare il nuovo OnePlus 9.