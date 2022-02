Sarà caratterizzato dal processore Snapdragon 695 il nuovo OnePlus Nord CE 2 Lite, oltre che da altre specifiche tecniche interessanti, che includono ad esempio una batteria dalla capacità di 5.000 mAh. Insomma, se le caratteristiche di cui si parla in riferimento a questo nuovo smartphone dovessero essere confermate, potremo essere in presenza di un prodotto tecnologico davvero particolare.

Le ultime indiscrezioni sul modello Lite

Si parla ormai da tanto tempo di OnePlus Nord CE 2, ma adesso arrivano delle informazioni maggiormente dettagliate su quella che dovrebbe essere la versione Lite del dispositivo. Delle informazioni che arrivano da una fonte affidabile, il celebre leaker OnLeaks.

Proprio secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe in arrivo anche una versione economica del OnePlus Nord CE 2, che verrà lanciata in una fase iniziale solo per il mercato indiano. Le caratteristiche tecniche di cui si parla in merito a questo nuovo smartphone in versione Lite parlano di un processore con supporto alla tecnologia 5G. Parliamo del chip che sarà presente anche all’interno del Redmi Note 11 Pro 5G.

La batteria e le altre specifiche tecniche

Facendo riferimento alle altre specifiche tecniche del device OnePlus, si parla attualmente di un display FHD da 6,59 pollici, con un’alta frequenza di aggiornamento, anche se non sappiamo se si tratta di uno schermo LCD o AMOLED.

La fotocamera anteriore dovrebbe essere da 16 MP, mentre nella parte posteriore troveremo un sensore principale da 64 MP e due sensori da 2 MP. La batteria sarà molto probabilmente da 5.000 mAh e avrà il supporto alla ricarica rapida da 33 W. Il nuovo device dovrebbe essere lanciato, diventando quindi ufficiale, a partire dall’11 febbraio, proprio insieme al nuovo OnePlus Nord CE 2.