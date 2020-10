Diventano ufficiali i due nuovi smartphone OnePlus Nord N10 5G e OnePlus Nord N100. I due device tecnologici appartengono alla fascia media del mercato degli smartphone e saranno messi a disposizione anche sui mercati dell’Europa e del nostro Paese. Andiamo ad analizzare le specifiche tecniche di questi nuovi prodotti.

Le specifiche di OnePlus Nord N10 5G

Il processore alla base di OnePlus Nord N10 5G è Snapdragon 690. Il device mette a disposizione degli utenti 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile con micro SD. Lo schermo è in formato 20:9 ed è un IPS da 6,49 pollici Full HD+ con risoluzione da 1080 x 2400 pixel.

Nella parte posteriore lo smartphone ha quattro sensori (64 MP, 8 MP, 2 MP e 2 MP). Inoltre presenta una fotocamera nella parte anteriore da 16 MP.

Lo smartphone di OnePlus ha la connettività 5G e il sensore delle impronte posteriore. La batteria è da 4300 mAh. Il sistema operativo è Android 10.

Le caratteristiche di OnePlus Nord N100

Passiamo adesso ad analizzare la scheda tecnica di OnePlus Nord N100. Si tratta di uno smartphone con processore Snapdragon 460, con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna espandibile. Lo schermo è da 6,52 pollici HD+ con risoluzione da 729 x 1600 pixel.

La fotocamera posteriore ha tre sensori (13 MP, 2 MP e 2 MP) e quella anteriore un sensore da 13 MP. È presente il sensore delle impronte nella parte posteriore e la batteria è da 5000 mAh. Anche in questo caso il sistema operativo è Android 10.

Il prezzo e la disponibilità

I due smartphone di OnePlus arriveranno anche in Italia, a partire dal prossimo mese di dicembre in due colorazioni, Midnight Frost e Midnight Ice. I prezzi degli smartphone vanno da 349 per OnePlus Nord N10 5G e da 199 euro per OnePlus Nord N100.