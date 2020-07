È ufficiale anche nel nostro Paese OnePlus Nord. Finalmente abbiamo avuto la possibilità di vedere tutte le caratteristiche tecniche del nuovo smartphone di OnePlus, che è stato presentato e sarà disponibile anche in Italia. Lo smartphone appartiene alla fascia media del mercato del mobile e presenta la connettività 5G. Inoltre arriverà in due versioni e sarà disponibile ad un prezzo che parte da 399 euro. Vediamo quindi tutti i dettagli su OnePlus Nord.

Le caratteristiche tecniche di OnePlus Nord

Grazie a numerose indiscrezioni che sono state diffuse nelle settimane passate e in particolare grazie ad una campagna di pubblicità che è stata messa a punto nel corso dei giorni, abbiamo potuto apprezzare già alcune delle caratteristiche tecniche del nuovo smartphone, che man mano si è svelato in tutti i suoi dettagli.

Lo schermo ha un pannello Fluid AMOLED da 6,44 pollici. Il processore è uno Snapdragon 765G 5G con memoria RAM da 8 o 12 GB a seconda della versione scelta e con memoria interna da 128 o 256 GB.

La batteria è da 4115 mAh e presenta il supporto alla ricarica rapida. Parlando del comparto fotografico, possiamo notare la presenza di quattro sensori nella parte posteriore, con uno principale da 48 MP, un grandangolare da 8 MP, un sensore macro e uno dedicato alla profondità. La fotocamera frontale è doppia, con sensori da 32 MP e 8 MP.

Prezzo e disponibilità dello smartphone

Il nuovo smartphone sarà disponibile a partire dal 4 agosto sia sul sito di OnePlus che su Amazon in due colorazioni, Blue Marble e Gray Onyx, e in due versioni per quanto riguarda la memoria: 8 e 128 GB al prezzo di 399 euro, 12 e 256 GB al prezzo di 499 euro.