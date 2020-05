OnePlus Z è uno smartphone di fascia media molto atteso dagli utenti. Infatti in molti speravano di poter conoscere più dettagliamente le caratteristiche assieme ai nuovi smartphone Android che sono stati presentati il 14 aprile scorso. Così non è stato, ma ci sono interessanti novità che potremmo prendere in considerazione.

Le informazioni sulla fotocamera e sul design

Qualche indicazione riguardo a OnePlus Z ci fa notare delle informazioni in più che derivano soprattutto dalle foto leak. Possiamo quindi saperne maggiormente sui dettagli che riguardano il design, in particolare sulla parte frontale dello smartphone. Inoltre alcune informazioni ci fanno vedere la fotocamera particolare di cui questo smartphone è dotato.

Si tratta di una fotocamera che è posizionata al centro del telefono, quindi da questo punto di vista differisce molto dalla fotocamera posizionata invece sul lato che è tipica di OnePlus 8.

OnePlus Z è caratterizzato da un display OLED piatto, che non è curvo ai lati, ed ha il sensore per le impronte digitali posizionato sotto lo schermo.

Le altre caratteristiche tecniche di OnePlus Z

OnePlus Z dovrebbe avere in dotazione il processore Qualcomm Snapdragon 765 con connettività 5G. Secondo le informazioni che sono trapelate, dovrebbe mettere a disposizione 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di storage, a seconda dei modelli.

Lo schermo avrebbe una diagonale di 6,4 pollici e risoluzione Full HD+. La batteria sarebbe da 4000 mAh e il sistema operativo dovrebbe essere Android 10. Dovrebbe avere anche un sistema fotografico a tre sensori e un prezzo intorno ai 450-500 euro.