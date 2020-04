È stato presentato ufficialmente OPPO A12. Si tratta di uno smartphone che si situa nella categoria media del mondo dedicato ai prodotti per il mobile. Non per questo le sue caratteristiche tecniche sono da sottovalutare. Infatti ultimamente le case produttrici si stanno confrontando molto sui device che si collocano all’interno di questa categoria, proponendo un prezzo più basso per gli utenti, ma anche delle specifiche tecniche molto interessanti.

Le caratteristiche tecniche di OPPO A12

A livello frontale troviamo in OPPO A12 uno schermo da 6,2 pollici a risoluzione HD+ da 1520 x 720 pixel. Lo smartphone in questione presenta anche un notch a goccia, al cui interno si situa un sensore da 5 MP.

A livello posteriore troviamo un modulo fotografico composto da un sensore principale da 13 MP e da uno secondario da 2 MP. Fanno parte della scocca che caratterizza il lato posteriore del device il flash LED e il sensore per le impronte digitali.

OPPO A12 integra il processore MediaTek Helio P35 e mette a disposizione una RAM da 4 GB, 64 GB di storage espandibile e una batteria da 4230 mAh. Il sistema operativo è Android 9 Pie.

Il prezzo e la disponibilità dello smartphone

Molto interessanti quindi le caratteristiche tecniche di questo smartphone che ha molto da rivelarci e che sicuramente potrà conquistare un certo successo nel campo delle vendite. OPPO A12 è disponibile all’acquisto nelle colorazioni blu e nera. Il suo prezzo corrisponde a circa 300 euro.