Sta per arrivare un nuovo smartphone pieghevole. Ci riferiamo ad OPPO Find N, primo pieghevole dell’azienda di produzione, che è in arrivo tra pochi giorni, il 15 dicembre. Nell’attesa di saperne di più in via ufficiale sul nuovo prodotto tecnologico, possiamo ammirare alcune caratteristiche del device, che si mostra in dei render ufficiali pubblicati in rete dal leaker Evan Blass. Su Twitter il famoso leaker ha svelato le immagini che ci mostrano come sarà il nuovo smartphone pieghevole annunciato solo poche ore fa da OPPO.

Il design del nuovo OPPO Find N

Il design dello smartphone è molto particolare, simile per certi versi al Samsung Galaxy Z Fold 3. C’è infatti uno schermo esterno, che permette di visualizzare le informazioni anche se lo smartphone è chiuso. Poi c’è il pannello principale di grandi dimensioni, che si mostra all’utente quando il device è aperto.

Nella parte anteriore del dispositivo c’è una fotocamera con tecnologia punch-hole, che si trova al centro dello schermo. Questa fotocamera dovrebbe avere un sensore da 32 MP. C’è poi un altro foro destinato alla fotocamera, che è visibile nella parte in alto a sinistra, all’angolo, nel display principale.

La fotocamera posteriore è composta da tre sensori, con almeno uno di essi che avrà una risoluzione da 50 MP. Pete Lau, CEO della casa di produzione e fondatore di OnePlus, ha affermato che ciò che è stato deciso dal punto di vista del design per OPPO Find N permetterà di mettere in atto un’esperienza “rivoluzionaria ed efficiente”, che uno smartphone tradizionale non potrebbe essere in grado di offrire.

Le altre caratteristiche dello smartphone pieghevole di OPPO

Lo smartphone pieghevole di OPPO dovrebbe avere un processore Snapdragon 888, dalle ottime prestazioni per l’esperienza di utilizzo del dispositivo. Lo schermo interno sarà un LTPO OLED con refresh a 120 Hz, che può adattarsi in base a ciò che viene mostrato sul display stesso.

La batteria dovrebbe essere da 4.500 mAh. Lo smartphone sarà disponibile in due versioni, che differiscono per la memoria (8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, 12 GB di RAM e 512 GB di memoria intera).