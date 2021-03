Anche in Italia è ufficiale la serie Oppo Find X3. I nuovi dispositivi dell’azienda di produzione in questione sono a disposizione degli utenti che vogliono ottenerli in tre edizioni. C’è la versione Pro con display e fotocamere con 1 miliardo di colori e poi ci sono le versioni Neo e Lite. Tutte le versioni della nuova serie hanno la tecnologia di connettività 5G.

Le specifiche di Oppo Find X3 Pro

Ma partiamo proprio dall’analisi delle caratteristiche tecniche di Oppo Find X3 Pro. Il nuovo prodotto presenta una fotocamera quadrupla e uno schermo molto coinvolgente. Oppo ha infatto puntato molto proprio su questi aspetti riguardanti il design e la fotocamera del dispositivo.

Le due fotocamere principali sono da 50 MP e il tutto viene reso molto particolare con lo schermo da 1 miliardo di colori. Lo smartphone dà l’opportunità di registrare video con risoluzione 4K. Tra le altre caratteristiche, ricordiamo il processore Snapdragon 888 5G e la batteria da 4500 mAh, che può usufruire della ricarica da 65 watt. Il device sarà a disposizione degli utenti italiani ad un prezzo di 1.150 euro in tre colorazioni.

Oppo Find X3 Neo e Lite

Gli altri due modelli della stessa serie hanno delle caratteristiche ugualmente interessanti. Ad esempio il Neo ha una quadrupla fotocamera che permette di effettuare degli scatti davvero interessanti. Lo schermo è un Amoled da 90 Hertz e il dispositivo presenta la ricarica rapida da 65 watt. Il prezzo è di 800 euro.

Per quanto riguarda il modello Lite, il processore è uno Snapdragon 765G. Anche in questo caso abbiamo a disposizione la ricarica da 65 watt e una coinvolgente fotocamera con quattro sensori. Il prezzo di questo smartphone è di 500 euro in Italia.