OPPO Reno 3 Pro è stato presentato ufficialmente. Nell’attesa di saperne di più sul Find X2, che è atteso da moltissimi appassionati di tecnologia, ne possiamo saperne di più anche sul nuovo OPPO Reno 3 Pro. Si tratta di un dispositivo mobile che è stato presentato nelle ultime ore in India e che nel dettaglio si configura come una variante dei device che sono stati presentati in Cina alla fine dello scorso anno. Non c’è il 5G in questo nuovo device, ma le specifiche tecniche sono molto interessanti.

Le caratteristiche tecniche di OPPO Reno 3 Pro

Il display del nuovo OPPO Reno 3 Pro ha una diagonale da 6,4 pollici ed è un AMOLED con la protezione offerta da Gorilla Glass 5. Il processore è un MediaTek Helio P95. Il device mette a disposizione memoria RAM da 8 o da 12 GB e uno spazio di archiviazione interno da 128 o 256 GB espandibile con micro SD.

La fotocamera posteriore è composta da quattro sensori. Il principale è da 64 MP, mentre gli altri sono da 8 MP (grandangolo), 13 MP (teleobiettivo) e 2 MP (macro). La fotocamera frontale ha due sensori, da 44 MP e da 2 MP.

Per quanto riguarda la batteria, si tratta di un elemento da 4025 mAh con sistema di ricarica rapida a 30 W. Il sistema operativo è Android 10. Lo smartphone ha un lettore delle impronte integrato nello schermo e il jack audio.

Disponibilità e prezzo di OPPO Reno 3 Pro

Il nuovo smartphone OPPO Reno 3 Pro è disponibile già da oggi per i preordini sul mercato dell’India, con spedizioni che partiranno dal 6 marzo. Per quanto riguarda i prezzi, si parte da un costo che corrisponde a quasi 375 euro, per arrivare ad un costo più alto che corrisponde a circa 413 euro.

Non sappiamo al momento se questo device di OPPO arriverà anche nel nostro continente e di conseguenza pure nel nostro Paese.