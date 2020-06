OPPO Reno 4 Pro è uno smartphone molto atteso. L’azienda di produzione cinese presenterà tra non molto tempo il nuovo dispositivo, insieme agli altri device appartenenti alla stessa serie. È stata proprio la casa produttrice a confermare la prossima data di uscita dei nuovi prodotti tecnologici mobili sul mercato. I nuovi dispositivi infatti saranno disponibili in Cina il prossimo 5 giugno e successivamente arriveranno anche nel nostro Paese.

Nuovi render in bianco e nero di Reno 4 Pro

A pochi giorni di distanza dal lancio ufficiale di OPPO Reno 4 Pro, arrivano però altri dettagli interessanti, che riguardano delle varianti di colorazione dei dispositivi. Stiamo parlando dei colori bianco e nero per il Reno 4 Pro.

L’azienda di produzione ha diffuso, per la gioia di tutti gli appassionati fan dei prodotti di questa casa produttrice, dei nuovi render, che mostrano proprio le varianti di colorazione in bianco e in nero del modello Pro della serie.

Le specifiche tecniche dei nuovi smartphone

Entrambi i modelli della nuova serie di OPPO metteranno a disposizione degli utenti il processore Snapdragon 765G, con una connettività 5G. Per quanto riguarda le caratteristiche del comparto fotografico degli smartphone della nuova serie, il Reno 4 avrà una selfie camera da 32 MP e il modello Pro due camere anteriori da 32 e 2 MP. Sul lato posteriore in entrambi i casi ci sono tre sensori.

I due modelli avranno come base una RAM da 8 GB e una memoria interna da 128 GB. La versione Pro potrà raggiungere anche una RAM massima da 12 GB e uno storage di 256 GB. In entrambi i modelli dovrebbe essere presente una batteria da 4000 mAh, che potrà contare sulla ricarica rapida a 65 W.