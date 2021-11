Oppo si sta preparando per un nuovo lancio e la serie Reno porterà cambiamenti significativi. Tuttavia c’è un cambiamento di design a cui si potrebbe dare un’occhiata più da vicino: l’obiettivo Cat-Eye Oblique. La compagnia prevede di introdurre Oppo Reno 7 Pro con “la prima lente della fotocamera super sensibile al mondo”. Sony ha contribuito a sviluppare la nuova tecnologia, aumentando la qualità delle foto e contrastando il rumore.

L’obiettivo Cat-Eye della fotocamera

L’Oppo Reno 7 Pro, il primo smartphone con una lente della fotocamera Cat-Eye, sarà in grado di scattare foto notturne e con poca luce. L’azienda non ha ancora confermato come l’obiettivo sarà posizionato per i selfie, ma alcuni teaser suggeriscono che utilizzerà un design a forma di fessura simile alla pupilla di un gatto vero.

Il Reno 7 Pro sarà il primo smartphone con una lente in stile Cat-Eye. Ha un anello illuminato intorno al retro, nell’area della fotocamera posteriore, ma non è del tutto chiara la sua funzione. Questa caratteristica potrebbe servire presumibilmente come una luce di notifica.

Uscita e disponibilità dello smartphone

I diritti del telefono sono stati venduti a OPPO dai suoi sviluppatori originali. Si ipotizza che abbiano rilasciato una versione precedente del telefono con un prezzo inferiore. Hanno mantenuto la linea Reno e dopo aver ottenuto i diritti di brevetto, hanno rilasciato il loro modello Oppo Reno 7 Pro con una batteria da 4.500 mAh e una velocità di aggiornamento di 90 Hz.

La disponibilità di acquistare il Reno 7 Pro è stata data soltanto per la Cina a partire dal 25 novembre. Dovremo aspettare ancora un po’ per la conferma delle specifiche e dei prezzi di questo telefono nel nostro Paese.