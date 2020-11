Per i parolieri, la necessità di abbracciare le immagini per trasmettere il tuo messaggio può essere una lezione difficile da imparare.

Ma per un pubblico sovraffollato con deficit di attenzione permanente, una grande immagine o uno strumento multimediale è essenziale per far risaltare la tua storia. Il pubblico di oggi richiede un aggancio visivo per trasmettere una storia su TV, computer e schermo del cellulare, ma con i tagli alle redazioni, potrebbe non esserci il potere delle persone per costruire quella narrativa presso il tuo media di destinazione.

Se lavori in un’agenzia di comunicazione a Milano, saprai che lo storytelling è anche una tendenza in crescita all’interno del Content marketing.

Utilizzare lo storytelling non è più facoltativo ma obbligatorio

Quando si tratta di raccontare la tua storia online, il materiale multimediale multimediale è un must.

“La multimedialità è diventata essenzialmente la base per uno storytelling efficace”, afferma Rob Bratskeir, vicepreside esecutivo di 360PR +.

“Per vedere quanto sia stato fondamentale il cambiamento, mettiti nei panni del lettore o dello spettatore, delle stesse persone che dobbiamo influenzare. In qualità di consumatori di media, cosa ci fa fermare e restare mentre scansioniamo i titoli, scorriamo i nostri feed e ci impegniamo in altro modo con i contenuti? Sempre più spesso, la nostra prima reazione è ai segnali visivi, video o talvolta audio.”

Ciò significa pensare non solo a come appaiono i tuoi media, ma anche a come suonano, dice Bratskeir.

Todd Sommers, vicepresidente senior del marketing integrato con Allison + Partners, è d’accordo.

“Gli elementi visivi forniscono un vantaggio fondamentale nella narrazione”, afferma. “Le persone comprendono e ricordano più facilmente una storia quando include immagini e suoni. Una volta cristallizzata la storia, puoi decidere quali canali sono i migliori “.

Brendan Shea, vice presidente dei servizi creativi di Walker Sands, sostiene che i media digitali offrono grandi opportunità per i comunicatori che cercano di spiegare argomenti densi e complicati.

“È più facile mostrare come funziona una piattaforma tecnologica piuttosto che spiegarla in dettaglio”, afferma, aggiungendo che i professionisti SEO vorranno avere sia la visualizzazione che il testo normale.

“La stessa regola vale per i rapporti di ricerca e i dati sono particolarmente maturi per il motion design. Anche questa non è solo la mia opinione: un nostro recente sondaggio ha rilevato che il 69% dei marketer B2B pensa che il pubblico presto preferirà i contenuti multimediali a quelli scritti “, aggiunge.

Un super potere nelle relazioni con i media

Tra le attività che propone 360PR +, un focus è puntato multimedialità consente ai comunicatori di utilizzare tutti i canali a loro disposizione per inviare un messaggio unificato.

“La nostra strategia di relazioni con i media sta diventando sempre più indipendente dal canale e integrata allo stesso tempo”, spiega Bratskeir. “La multimedialità è in ogni aspetto, almeno come punto di considerazione, partendo sempre dagli obiettivi e poi passando al pubblico per guidare l’implementazione tattica.”

Per creare tutto il materiale, 360PR + utilizza talenti interni, sviluppando di tutto, dal video alle risorse visive statiche. Per Allison + Partners, creare i contenuti multimediali necessari significa toccare i giornalisti interni.

“Quando i media guadagnati fanno parte della nostra strategia, ci assicuriamo di creare i tipi di materiale di supporto che aiutino i giornalisti a determinare se una storia è rilevante per il loro pubblico”, afferma Sommers. “I giornalisti ricevono centinaia di richieste ogni giorno e non c’è modo di leggere tutte queste richieste e creare la quantità di contenuti di cui hanno bisogno per accontentare i loro editori. Il nostro lavoro è aiutare le storie dei nostri clienti a emergere “.

Alcuni dei tipi di media su cui fanno affidamento Allison + Partners includono infografiche, foto, video e clip audio.

Walker Sands ‘Shea sottolinea come la multimedialità aiuti la copertura terrestre di un pezzo di ricerca o di un white paper per i clienti B2B.

“Le risorse multimediali lavorano spesso di pari passo con la ricerca per stimolare l’interesse tra i destinatari che potrebbero non avere il tempo di leggere un report dall’inizio alla fine”, afferma. “Abbiamo scoperto che brevi video (di circa un minuto di lunghezza) sono un ottimo modo per scoprire i primi tre risultati circa da queste risorse di forma più lunga.”

Per i giornalisti impegnati, una risorsa multimediale in grado di eliminare il disordine è un vero vantaggio e potrebbe fare la differenza nell’ottenere copertura mediatica.