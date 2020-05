È stato ufficializzato anche per il nostro Paese il nuovo POCO F2 Pro, uno smartphone che si presenta a tutti gli effetti come un vero e proprio top di gamma nel settore dei device mobili. L’azienda di produzione, il brand che ha preso origine da Xiaomi, ha deciso di contrastare la concorrenza con uno smartphone che promette davvero bene dal punto di vista delle specifiche tecniche che mette a disposizione degli utenti.

Le specifiche tecniche di POCO F2 Pro

Il nuovo POCO F2 Pro del brand di Xiaomi ha un display realizzato con tecnologia AMOLED e con risoluzione Full HD+ da 1080 x 2400 pixel. La diagonale è da 6,67 pollici e presenta la protezione fornita da Gorilla Glass 5.

Il processore presente all’interno di questo device è uno Snapdragon 865. La RAM fornita è da 6 o 8 GB, mentre lo spazio di archiviazione interno corrisponde a 128 o 256 GB. Lo smartphone ha la connettività 5G e il Bluetooth 5.1.

Dal punto di vista del comparto foto, troviamo nella parte posteriore una fotocamera quadrupla che ha un sensore principale da 64 MP e altri sensori da 13, 5 e 2 MP. La fotocamera nella parte frontale è da 20 MP ed è stata messa a punto con un meccanismo a scomparsa. La batteria è da 4700 mAh e lo smartphone presenta Android 10 come sistema operativo.

I prezzi e la disponibilità del nuovo smartphone

Nel corso dei prossimi giorni il nuovo POCO F2 Pro sarà disponibile per l’acquisto in Italia. Lo smartphone avrà un costo di 499 euro per quanto riguarda l’edizione da 6 e 128 GB di memoria e di 599 euro relativamente alla versione da 8 e 256 GB. Le colorazioni disponibili saranno quattro.