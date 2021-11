Con un evento online è stato annunciato POCO M4 Pro 5G, un device mobile che si pone l’obiettivo di puntare molto sul rapporto tra qualità e prezzo. Lo smartphone già sta per arrivare anche in Italia e si configura a tutti gli effetti come il prodotto successore del POCO M3 Pro 5G. Su questo smartphone possiamo trovare a disposizione uno schermo LED da 6,6 pollici con risoluzione Full HDè e con refresh rate fino a 90 Hz.

La scheda tecnica di POCO M4 Pro 5G

Tra le altre caratteristiche tecniche, segnaliamo il processore, che è un Mediatek Dimensity 810 a 6 nm, oltre alla memoria, che rende questo prodotto disponibile in due versioni. C’è, infatti, un’edizione da 4 GB di RAM e 64 GB di spazio interno e poi troviamo un’altra versione con 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. In tutti e due i casi, comunque, lo spazio è espandibile tramite micro SD.

In relazione al comparto fotografico, non possiamo non citare la doppia fotocamera presente nella parte posteriore, che ha un sensore principale da 50 MP e un sensore ultra grandangolare da 8 MP. La fotocamera frontale è da 16 MP.

Le altre specifiche tecniche

Lo smartphone presenta un sensore delle impronte laterale, un sensore ad infrarossi e l’uscita per il jack audio da 3,5 mm. La batteria è da 5000 mAh, ottima, quindi, dal punto di vista dell’autonomia che il device dovrebbe essere in grado di offrire. Inoltre è presente la ricarica rapida da 33 W.

In merito al tempo di ricarica, dobbiamo dire che questa tecnologia di ricarica è perfettamente compatibile con il caricabatterie che troviamo all’interno della confezione. È possibile effettuare una ricarica completa in un tempo corrispondente a 59 minuti, circa la metà rispetto al tempo necessario per la ricarica nel caso dei prodotti della generazione precedente.

I prezzi del POCO M4 Pro 5G

POCO M4 Pro 5G sarà disponibile in tre colorazioni (Cool Blue, POCO Yellow e Power Black), oltre che nelle versioni di memoria che abbiamo già sottolineato in precedenza.

Per quanto riguarda la versione da 4 e 64 GB di memoria, il prezzo è di 229,90 euro in Italia. La versione con memoria da 6 e 128 GB, invece, avrà un prezzo di 249,90 euro.