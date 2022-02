Sono stati presentati ufficialmente per l’Italia i due smartphone Realme 9 Pro e Realme 9 Pro+. Sono due device che sicuramente saranno accolti positivamente da molti utenti, considerando anche il fatto che l’azienda di produzione ha voluto puntare molto sul comparto fotografico di Realme 9 Pro+, che ha un sensore Sony IMX 766 con stabilizzazione ottica ed elettronica. L’obiettivo è quello di rendere un’ottima resa anche in presenza di condizioni di scarsa luminosità. Ma andiamo a vedere le specifiche tecniche dei due smartphone nel dettaglio.

Le specifiche tecniche di Realme 9 Pro

Realme 9 Pro ha uno schermo da 6,6 pollici Full HD+ con frequenza di aggiornamento corrispondente a 120 Hz. Il processore è un Qualcomm Snapdragon 695 5G, abbinato ad una memoria RAM da 6 o 8 GB e ad uno spazio di archiviazione da 128 o 256 GB.

La fotocamera posteriore include un sensore principale da 64 MP, un grandangolo da 8 MP e un macro da 2 MP. Nella parte anteriore troviamo una fotocamera da 16 MP. Lo smartphone presenta la connettività 5G e ha una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida a 33 watt. Il sistema operativo è Android 12 con Realme UI 3.0.

La scheda tecnica di Realme 9 Pro+

Passiamo adesso al Realme 9 Pro+, che ha uno schermo da 6,43 pollici Full HD+ AMOLED con frequenza di aggiornamento a 90 Hz. Dal punto di vista del chip troviamo un MediaTek Dimensity 920 5G. La RAM è da 6 o 8 GB, lo spazio interno da 128 o 256 GB.

Il comparto fotografico ha nella parte posteriore un sensore principale da 50 MP, un grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP. La fotocamera frontale è da 16 MP. La batteria di questo smartphone è da 4500 mAh con ricarica rapida a 60 watt. Il sistema operativo è sempre Android 12 con Realme UI 3.0. Tra le specificità di questo device ricordiamo il supporto al doppio altoparlante stereo Dolby Atmos Stereo.

I prezzi e la disponibilità dei due smartphone Realme

Il preordine dei due nuovi smartphone inizia il 16 febbraio, anche attraverso lo store di Amazon. I device sono disponibili in tre colori diversi, Aurora Green, Midnight Black e Sunrise Blue (quest’ultima è un’edizione con retro che offre tonalità e sfumature che cambiano).

Per quanto riguarda i prezzi, siamo in presenza di una versione da 6 GB e 128 GB del Realme 9 Pro al costo di 329,99 euro (in promo a 279,99 euro in una fase iniziale). La versione da 8 GB e 256 GB costa 349,99 euro.

L’edizione del Realme 9 Pro+ da 6 e 128 GB ha un costo di 399,99 euro (in promo a 349,99 euro) e la versione da 8GB e 256 GB dello stesso smartphone costa 439,99 euro.