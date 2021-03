Realme C25 sta per essere presentato ufficialmente dalla casa di produzione. Ormai è praticamente certo che il nuovo smartphone sarà annunciato alla fine del mese di marzo in Indonesia. Già però, nonostante manchi ancora qualche giorno, cominciano ad arrivare diverse indiscrezioni da parte di varie fonti, che illustrano quali potrebbero essere le caratteristiche tecniche del nuovo dispositivo mobile. Vediamo di saperne di più sull’argomento.

Le caratteristiche di Realme C25

A rivelare in anteprima le specifiche tecniche del nuovo Realme C25 è stato un rivenditore dell’Indonesia, che ha mostrato quali saranno le caratteristiche del nuovo smartphone e ha diffuso anche delle informazioni interessanti sulla data di uscita.

Secondo quanto è stato rivelato, il nuovo Realme C25 sarà disponibile nel mercato indonesiano a partire dal 23 marzo in due colorazioni e in un’unica configurazione dal punto di vista della memoria, che sarà da 4 GB e da 64 GB.

In relazione al processore, sarà presente un MediaTek Helio G70, anche se Geekbench in precedenza aveva parlato della presenza di un processore MediaTek Helio P65. In ogni caso il telefono avrà una tripla fotocamera con sensore da 48 MP. Nella parte posteriore, oltre al modulo quadrangolare che ospita il comparto fotografico, è presente anche un lettore delle impronte digitali.

Le altre specifiche del Realme C25

Per quanto riguarda altre caratteristiche dello smartphone, dovrebbero essere presenti il jack per le cuffie da 3,5 millimetri, una porta USB di tipo C e la batteria dovrebbe essere da 6000 mAh con la ricarica rapida da 18 W. Il sistema operativo del nuovo smartphone sarà basato su Android 11.