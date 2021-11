Realme GT Neo 2 è pronto per il lancio anche nel nostro Paese. A svelare le caratteristiche che questo smartphone mette a disposizione degli utenti che vorranno utilizzarlo è stato un evento di lancio che si è svolto nella città di Milano. Si tratta di un device dalle caratteristiche molto interessanti, che era già stato annunciato in precedenza per il mercato dell’India, ma che oggi arriva anche nel nostro Paese e nel continente europeo in generale.

Le caratteristiche tecniche di Realme GT Neo 2

Davvero notevoli le specifiche tecniche di questo dispositivo mobile, che ha tutte le carte in regola per puntare su un ottimo rapporto tra qualità e prezzo. Le componenti sono davvero interessanti, infatti possiamo citare ad esempio il processore Snapdragon 870 5G e lo schermo Full HD+ con tecnologia AMOLED da 6,62 pollici.

Molto interessante anche la batteria, che è da 5000 mAh e che mette a disposizione anche il sistema di ricarica rapida da 665 W. La RAM è proposta in due versioni, da 8 GB e da 12 GB. Lo stesso possiamo dire per lo spazio interno di archiviazione, che è da 128 GB o da 256 GB.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, la fotocamera anteriore è da 16 MP, quella posteriore mette a disposizione un sensore principale da 64 MP, un grandangolare da 8 MP e un macro da 2 MP. Il sensore di impronte per la sicurezza è integrato nello schermo. Il sistema operativo è Android 11.

Disponibilità e prezzi di Realme GT Neo 2

Il nuovo smartphone è già disponibile anche in Italia e viene venduto in tre colorazioni differenti, NEO Green, NEO Blue e NEO Black. I prezzi corrispondono a 449 euro per la versione con memoria da 8 GB e 128 GB e a 549 euro per l’edizione da 12 e 256 GB.