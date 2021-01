Si discuteva già da qualche tempo del nuovo Realme V15 5G, che adesso è diventato ufficiale. Il nuovo smartphone infatti è stato presentato in via ufficiale in Cina dall’azienda produttrice. Si tratta di un device appartenente alla fascia media del mercato dei dispositivi tecnologici. La casa di produzione punta molto sul design del dispositivo e allo stesso tempo non trascura le caratteristiche tecniche dello smartphone, che si presenta con un processore 5G molto potente e con un sensore per le foto da ben 64 MP. Vediamo tutte le specifiche tecniche di questo nuovo dispositivo mobile.

Le specifiche tecniche del device

Partiamo analizzando proprio il processore del nuovo Realme V15 5G, che è un MediaTek Dimensity 800U, un processore 5G con delle buone prestazioni. La batteria presente nel dispositivo è da 4310 mAh e questo assicura al device una buona autonomia nel corso del suo utilizzo.

Per quanto riguarda le caratteristiche del comparto fotografico, dobbiamo ricordare ad esempio il sensore principale da 64 MP, come abbiamo già specificato in precedenza. Poi c’è un sensore ultra grandangolare da 8 MP e un macro da 2 MP. La fotocamera anteriore dedicata ai selfie ha un sensore da 16 MP.

Le colorazioni e i prezzi del nuovo smartphone Realme

Il nuovo Realme V15 5G sarà disponibile in tre differenti colorazioni. Infatti il nuovo smartphone è stato realizzato in tre varianti, che rendono il device davvero bello anche da vedere. Si tratta di una sfumatura tra il giallo e il viola che è chiamata Koi, una tra il blu e il bianco dal nome Mirror Lake e una argento denominata Crescent Silver.

Per quanto riguarda i prezzi di Realme V15 5G, la variante da 6 e 128 GB di memoria costa una somma corrispondente al cambio più o meno a 188 euro. L’edizione del dispositivo con memoria da 8 e 128 GB ha invece un prezzo che corrisponde a circa 250 euro.