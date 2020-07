È arrivato in Italia Realme X50 5G, un nuovo smartphone che fino a qualche tempo fa faceva parte di una serie riservata soltanto al mercato cinese. Nonostante le dichiarazioni della stessa casa di produzione, che difficilmente ne prevedeva un arrivo in Europa, quasi a sorpresa Oppo ha deciso di presentare questo suo nuovo prodotto per il nostro Paese con un evento che si è tenuto in streaming. Ma quali sono le caratteristiche tecniche di Realme X50 5G? Vediamole più specificamente.

Le specifiche tecniche di Realme X50 5G

Realme X50 5G è un prodotto di fascia media che ha delle caratteristiche ottime, quasi paragonabili a quelle tipiche degli smartphone di fascia alta. Infatti è dotato di un processore di tutto riguardo, lo Snapdragon 765G. Presenta una quantità di memoria RAM che può arrivare a 12 GB.

Molto interessante anche il comparto fotografico, composto da quattro sensori posteriori e due posti sul lato frontale. La memoria interna può essere di 128 o 256 GB, a seconda del modello scelto. Lo schermo è un LCD Full HD+ da 6,57 pollici da 1080 x 2400 pixel di risoluzione. Ha un rapporto di forma 20:9.

Le caratteristiche estetiche e il prezzo

Dal punto di vista estetico Realme X50 5G ha tutte le caratteristiche per essere considerato un prodotto moderno anche se alcune soluzioni che presenta non sono particolarmente originali. Basti pensare per esempio in questo senso alla doppia fotocamera frontale inserita in un foro nel display.

I prezzi dello smartphone sono di 369,90 euro per il modello con tagli di memoria da 6 e 128 GB e di 389,90 euro per le varianti da 8 e 128 GB di memoria.