È stato annunciato ufficialmente Realme X50 Pro, il nuovo smartphone di Realme con delle caratteristiche tecniche davvero da non perdere. L’azienda di produzione ha svelato le specifiche tecniche di quello che si configura come un device tanto atteso dagli appassionati. L’evento di presentazione si è svolto interamente in streaming, visto che il Mobile World Congress 2020 è stato cancellato a causa dei timori per la diffusione del nuovo coronavirus. Abbiamo a disposizione anche tutti i dettagli sul prezzo di vendita di Realme X50 Pro. Vediamo tutti i dettagli.

Le specifiche tecniche del nuovo Realme X50 Pro

Tra le caratteristiche tecniche del nuovo smartphone Realme X50 Pro non possiamo non citare il display Super AMOLED con risoluzione Full HD+ e con una diagonale da 6,44 pollici. Lo schermo può usufruire della protezione Gorilla Glass 5.

Il processore che sta alla base di questo nuovo device è uno Snapdragon 865 di Qualcomm. Per quanto riguarda la memoria disponibile, la RAM a disposizione è da 6, 8 o 12 GB. Lo spazio di archiviazione interno si configura invece con una quantità che corrisponde a 128 o a 256 GB.

Il comparto fotografico prevede una fotocamera posteriore con quattro sensori (il principale è da 64 MP) e una fotocamera frontale doppia con sensori da 32 MP e grandangolare da 8 MP. La batteria è da 4.200 mAh con sistema di ricarica rapida a 65 watt.

Il prezzo del nuovo Realme X50 Pro

Lo smartphone in questione sarà disponibile in Italia in due differenti colorazioni (Rust Red e Moss Green). Non sappiamo ancora a partire da quando sarà disponibile nel nostro Paese e non abbiamo informazioni sui prezzi italiani.

Sappiamo però che sul mercato indiano sarà disponibile a prezzi che corrispondono a circa 480 euro (per la versione con memoria da 6 e 64 GB), fino a 569 euro (per l’edizione da 12 e 256 GB).