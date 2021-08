È stato presentato ufficialmente il nuovo smartphone Redmi 10. L’obiettivo dell’azienda di produzione è quello di creare dei prodotti tecnologici che siano in grado di rendere più alti gli standard della fascia a cui appartengono diversi prodotti, quella denominata entry level. E in effetti bisogna dire che, tra le peculiarità di questo nuovo device, c’è anche un insieme di specifiche che risultano notevoli per la fascia in cui questo prodotto si colloca. Pensiamo ad esempio al sensore fotografico da 50 MP o allo schermo da 6,5 pollici.

Il design e alcuni dettagli su Redmi 10

Insomma, le caratteristiche che rendono il nuovo Redmi 10 uno smartphone assolutamente da avere sono davvero tante, a partire proprio dal design, che sembra ricordare per molti versi altri prodotti che solitamente appartengono ad una fascia di prezzo superiore.

Proprio in riferimento al prezzo dobbiamo dire che non sappiamo ancora dei dettagli sul costo nel mercato del nostro continente, ma senza dubbio saremo in presenza di un prezzo interessante. Andiamo quindi a vedere le specifiche tecniche del nuovo dispositivo Redmi 10.

Le caratteristiche tecniche di Redmi 10

Redmi 10 si presenta con uno schermo LCD IPS da 6,5 pollici con una risoluzione Full HD+. Il sistema mette a disposizione una frequenza di aggiornamento diversificata sulla base dell’ottimizzazione dell’esperienza utente, a 45, 60 e 90 Hz.

Il processore è un MediaTek Helio G88, che fa il suo debutto proprio tramite il Redmi 10. Il telefono fornirà un massimo di 6 GB di memoria RAM e uno spazio interno di archiviazione che arriva fino a 128 GB, comunque espandibile tramite micro SD.

Altre specifiche includono le fotocamere, che sono quattro nella parte posteriore (la principale da 50 MP, la ultra grandangolare da 8 MP, il sensore macro e quello per la profondità di campo da 2 MP). C’è l’ingresso audio da 3,5 mm e il sensore delle impronte nella parte laterale del device. La batteria è da 5000 mAh con ricarica rapida a 18 watt.

La disponibilità e il prezzo dello smartphone

Il nuovo smartphone Redmi 10 è disponibile dal 20 agosto, al momento soltanto in Malesia. Qui avrà un prezzo che corrisponde a 130 euro (per l’edizione da 4 e 64 GB di memoria) e a 150 euro (per la versione da 6 e 128 GB). Lo smartphone è disponibile in tre colori, Sea Blue, Carbon Grey e Pebble White.