È stato presentato pochissimo tempo fa e già il nuovo Redmi 9 arriva in Europa. Si inizia dal mercato della Spagna e in questo settore arriva con un buon rapporto tra la qualità e il costo. Il device infatti presenta delle caratteristiche davvero interessanti, anche se viene proposto ad un prezzo che può essere considerato economico. Vediamo tutte le specifiche tecniche di questo smartphone, oltre al prezzo e alla disponibilità nel mercato europeo.

Le specifiche tecniche di Redmi 9

Il nuovo smartphone con marchio Redmi ha uno schermo con tecnologia LCD e risoluzione Full HD+ da 2340 x 1080 pixel. La diagonale è da 6,53 pollici in formato 19,5:9 con la protezione del Gorilla Glass 3.

Il processore presente in questo dispositivo è un MediaTek Helio G80. La memoria RAM è da 3 o 4 GB. Lo spazio di archiviazione interno è di 32 o 64 GB, uno spazio comunque espandibile attraverso una scheda micro SD. La batteria del dispositivo mobile è da 5.020 mAh e permette di usufruire della ricarica rapida a 18 W.

Il comparto fotografico e le altre specifiche

Per quanto riguarda il comparto fotografico, è presente in Redmi 9 una fotocamera quadrupla posteriore con sensore principale da 13 MP, un ultra grandangolare da 8 MP, un sensore dedicato alla profondità da 2 MP e un macro da 5 MP. La fotocamera per i selfie è da 8 MP.

Nella parte posteriore del Redmi 9 è presente un lettore delle impronte digitali. Il sistema operativo è Android 10.

La disponibilità e il prezzo di Redmi 9

In Spagna il nuovo Redmi 9 sarà disponibile ad un costo di 149 euro per quanto riguarda la versione con memoria da 3 e 32 GB e ad un costo di 179 euro per il modello da 4 e 64 GB. La disponibilità è a partire dal 18 giugno. Dal 15 al 17 giugno si potrà usufruire di uno sconto che porta i prezzi dello smartphone rispettivamente a 139 e 169 euro.