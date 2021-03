Da Xiaomi arrivano dei nuovi prodotti molto interessanti per quanto riguarda i dispositivi mobili. Scopriamo subito di che cosa si tratta, svelando alcune caratteristiche tecniche che saltano subito all’occhio. In particolare ci riferiamo ai seguenti prodotti tecnologici: Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10 S e Redmi Note 10 5G. Tutti si caratterizzano per la grandezza dello schermo e per la grande autonomia, oltre che per la possibilità di scattare foto di qualità. Andiamo a vedere le caratteristiche e le peculiarità nello specifico.

Le caratteristiche di Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10 Pro ha uno schermo da 6,67 pollici. Il sensore principale è da 108 MP. Impiega una tecnologia di alto livello per riuscire a scattare delle foto che ritraggono anche i minimi dettagli, anche quando vengono scattate di notte. La batteria è di 5020 mAh.

Le caratteristiche di Redmi Note 10 S e Redmi Note 10

Il Redmi Note 10 ha in comune la stessa diagonale del pannello con il Redmi Note 10 S. Infatti entrambi montano un display da 6,43 pollici e sono dotati di sensore di impronte digitali. La batteria è sempre la stessa, quella da 5000 mAh.

In particolare, per quanto riguarda il comparto fotografico, possiamo dire che il Redmi Note 10 S è dotato di una fotocamera quadrupla, con un sensore principale da 64 MP. L’obiettivo di Redmi Note 10 è invece più piccolo, visto che corrisponde a 48 MP.

Le caratteristiche di Redmi Note 10 5G

Il Redmi Note 10 5G ha il supporto per la connessione di ultima generazione. È dotato di un display da 6,5 pollici, di un sensore di impronte digitali posto nella posizione laterale. Ha una batteria da 5000 mAh.