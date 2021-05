A breve assisteremo all’arrivo di Redmi Note 10 Ultra 5G. Il lancio ufficiale di questo nuovo prodotto sarebbe previsto per il 26 maggio. Una novità importante non soltanto per lo smartphone in se stesso, ma anche per quanto riguarda il nome che avrà. Infatti inizialmente si pensava che il nome sarebbe dovuto essere Redmi Note 10 Pro+ 5G. Adesso un recente leak ha svelato che il nome dovrebbe corrispondere proprio a Redmi Note 10 Ultra 5G.

In arrivo tre nuovi smartphone della linea

L’azienda produttrice ha fatto sapere che saranno messi in commercio tre nuovi smartphone. Si tratta di tre modelli che fanno parte della stessa linea. Infatti oltre a Redmi Note 10 Ultra 5G ci saranno anche Redmi Note 10 5G e Redmi Note 10 Pro 5G.

La caratteristica che accomuna tutti questi tre prodotti è la connettività 5G. Tuttavia ci potrebbero essere anche altre caratteristiche in comune a livello tecnologico, ma ancora da questo punto di vista non ne sappiamo molto.

Quali sono le specifiche tecniche di Redmi Note 10 Ultra 5G

Delle indiscrezioni molto interessanti comunque ci hanno dato l’idea di quelle che potrebbero essere le caratteristiche salienti di questo nuovo top di gamma.

Infatti un leak ha riferito che il nuovo smartphone potrebbe avere uno schermo AMOLED da 6,53 pollici. Il tutto supportato da un processore Dimensity 1100. Per quanto riguarda la RAM e lo storage, dovrebbero essere a disposizione vari tagli.

In particolare si tratterebbe di 6/128 GB, 8/128 GB, 8/256 GB. La batteria sarebbe da 5000 mAh e un ruolo molto importante svolgerebbe il modulo fotografico collocato a livello posteriore. Il prezzo per quanto riguarda il mercato cinese dovrebbe essere di circa 230 euro.