Redmi Note 8 2021 è adesso ufficiale. Il nuovo smartphone è stato presentato ufficialmente per il mercato cinese e prossimamente sarà disponibile anche in alcuni Paesi europei. Abbiamo avuto così l’occasione di dare uno sguardo alle specifiche tecniche di questo nuovo device, che comunque erano state oggetto di precedenti indiscrezioni diffuse sulla rete negli ultimi giorni. In effetti i rumor di cui si era parlato hanno ricevuto delle conferme, a partire dal processore, un MediaTek Helio G85. Ma vediamo ciò che dobbiamo sapere su questo nuovo prodotto tecnologico mobile.

Le specifiche tecniche dello smartphone

Partiamo dallo schermo, che ha una diagonale di 6,3 pollici e una risoluzione Full HD+. Il display può contare su una protezione Gorilla Glass 5. Ad accompagnare il processore, di cui abbiamo già detto in precedenza, c’è la memoria RAM da 4 GB e poi possiamo trovare uno storage da 64 GB o 128 GB, una quantità espandibile con l’impiego di una microSD. Il telefono ha un supporto Dual SIM e presenta il sistema operativo Android 11 con MIUI 12.5.

Il comparto foto e i prezzi

Volendo analizzare il comparto fotografico del nuovo Redmi Note 8 2021, dobbiamo parlare di una fotocamera posteriore con quattro sensori. Il sensore principale è da 48 MP, poi ci sono un ultra grandangolare da 8 MP, un macro da 2 MP e un sensore per la profondità da 2 MP.

La fotocamera nella parte frontale del dispositivo è da 13 MP. Sul retro trova posto anche un lettore delle impronte digitali. Lo smartphone ha anche a disposizione un ingresso jack audio da 3.5 millimetri. Tra le altre caratteristiche possiamo ricordare la batteria da 4000 mAh con ricarica rapida a 18 W.

Molto probabilmente, come abbiamo già sottolineato in precedenza, lo smartphone arriverà anche in alcuni mercati del nostro continente. In merito ai prezzi di Redmi Note 8 2021, l’edizione da 4 e 64 GB avrà un costo di 169 dollari, la versione da 4 e 128 GB invece costerà 189 dollari.