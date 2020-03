Sono stati presentati ufficialmente Redmi Note 9 Pro e Note 9 Pro Max, i nuovi smartphone tanto attesi della serie. Adesso finalmente sappiamo in via ufficiale quali sono le loro caratteristiche tecniche. Inoltre sono stati svelati al pubblico i prezzi dei dispositivi, che non sono così alti come ci si aspettava. Ma andiamo più nello specifico e vediamo quali sono le specifiche tecniche di questi due device.

Le caratteristiche tecniche di Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro ha uno schermo Full HD+ da 6,67 pollici con risoluzione da 1080 x 2400 e un rapporto di forma 20:9. È dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 720G. Mette a disposizione degli utenti 4 o 6 GB di RAM, a seconda del modello scelto, e 64 e 128 GB di storage espandibile fino a 512 GB tramite micro SD.

È caratterizzato, per quanto riguarda il comparto fotografico, da una quadrupla fotocamera posteriore: il sensore principale da 48 MP, sensore ultragrandangolare da 8 MP e altri due sensori da 5 e da 2 MP. Possiede una fotocamera frontale da 16 MP. La batteria è di 5020 mAh.

Le caratteristiche tecniche di Redmi Note 9 Pro Max

Questo dispositivo si compone di uno schermo Full HD+ da 1080 x 2400 pixel di risoluzione. È un display da 6,67 pollici. Il processore è uguale all’altro modello. Si tratta infatti di un Qualcomm Snapdragon 720G. La RAM è di 6 o 8 GB e la memoria interna da 64 o 128 GB, sempre espandibile fino a 512 GB. La batteria è da 5020 mAh.

Qualche differenza invece troviamo per quanto riguarda il comparto fotografico, caratterizzato da quattro sensori a livello posteriore, rispettivamente da 64 MP, 8 MP, 5 e 2 MP.

I prezzi vanno da 165 euro del Redmi Note 9 Pro con taglio da 4 e 64 GB a 240 euro circa per Redmi Note 9 Pro Max con taglio da 8 e 128 GB.