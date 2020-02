Rotary Cellphone è un cellulare molto alternativo, che è stato creato appositamente per eliminare le possibili distrazioni che arrivano dalla ricezione delle notifiche. Capita infatti a volte di lasciarsi distrarre dalle numerose notifiche che compaiono sullo schermo del nostro smartphone, ma adesso è arrivato questo progetto amatoriale che si configura come un prodotto molto particolare, davvero molto originale perché utilizza un vecchio disco rotante.

Come è strutturato il Rotary Cellphone

L’inventore del Rotary Cellphone è Justine Haupt. Non si tratta sicuramente del primo progetto che ha l’intento di eliminare le distrazioni derivanti dalle notifiche, ma sicuramente è uno dei progetti più originali proprio per l’utilizzo di alcune componenti che non ci aspetteremmo mai di trovare in un cellulare.

Siamo abituati a vedere degli smartphone ultramoderni, invece questo cellulare è qualcosa di particolarmente semplice, che vuole sfuggire alla complessità tecnologica. Il Rotary Cellphone utilizza un disco rotante molto simile a quelli che trovavamo sui vecchi telefoni di casa. Per comporre i numeri si deve utilizzare la classica rotella.

In pratica bisogna mettere il dito nel foro corrispondente al numero selezionato e poi si deve far girare il disco, passando di volta in volta da un numero all’altro.

Le caratteristiche moderne del Rotary Cellphone

Il sapore è decisamente vintage, tuttavia il Rotary Cellphone non trascura l’inserimento di alcuni dettagli che possiamo definire moderni. Infatti per esempio possiamo ritrovare anche la presenza di uno schermo elettronico che mostra quando ci sono delle chiamate perse.

Il cuore del cellulare è rappresentato dalla scheda Arduino, una nota piattaforma hardware.