Samsung Galaxy A03s è il nome di un nuovo smartphone economico che la famosa azienda di produzione potrebbe presto lanciare. Si tratta nello specifico di quello che potrebbe essere considerato il device che segue il Samsung Galaxy A02s, un prodotto tecnologico mobile annunciato alla fine del 2020. Del nuovo Samsung Galaxy A03s emergono adesso dei dettagli interessanti, che ci mostrano il possibile design, grazie a delle immagini render, e alcune caratteristiche tecniche che lo smartphone potrebbe avere.

Le possibili specifiche di Samsung Galaxy A03s

Non dovrebbero essere molte le differenze, per quanto riguarda il design, tra il nuovo Samsung Galaxy A03s e il Samsung Galaxy A02s, se escludiamo un sensore delle impronte digitali che si trova lateralmente e una porta USB Type-C che sostituirà la MicroUSB.

Secondo quanto riportano le indiscrezioni e secondo quanto si può vedere dalle immagini render che sono state diffuse proprio in queste ore da OnLeaks, lo smartphone avrà una scocca in plastica e potrebbe mettere a disposizione degli utenti uno schermo da 6,5 pollici con notch a V per ospitare la fotocamera anteriore da 5 MP.

In merito alla fotocamera posteriore, quest’ultima sarà a tre sensori, con quello principale da 13 MP. Sarà presente con molta probabilità, sempre secondo le indiscrezioni su Samsung Galaxy A03s, un jack audio da 3,5 mm.

Non si conoscono altri dettagli

Non conosciamo ancora dei dettagli specifici sulla batteria che avrà questo prodotto e sul processore che sarà all’interno del device.

Allo stesso modo non abbiamo informazioni sul possibile prezzo con il quale il nuovo Samsung Galaxy A03s sarà venduto, anche se sappiamo che si tratterà di un device di fascia bassa, e sul periodo del lancio.