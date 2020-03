È stato presentato ufficialmente Samsung Galaxy A31. Anche questo è un dispositivo che si caratterizza per alcune peculiarità davvero eccezionali. L’azienda infatti sembra voler veramente stupire gli appassionati dei suoi device, introducendo degli elementi che sanno fare la differenza. In particolare il Samsung Galaxy A31 si contraddistingue per una quadrupla fotocamera posteriore.

Quali sono le caratteristiche tecniche di Samsung Galaxy A31

Il nuovo cellulare ha una batteria molto ampia, da 5000 mAh, che dovrebbe garantire un’ottima autonomia. Presenta uno schermo Super AMOLED Full HD+ da 6,4 pollici con 1080 x 2400 pixel di risoluzione.

È dotato di un processore MediaTek Helio P65. Offre agli utenti 4 o 64 GB di RAM e 6 o 128 GB di memoria interna a seconda del modello scelto. Lo storage si può espandere fino a 512 GB per mezzo di apposite micro SD.

Molto interessante, come abbiamo già specificato, è il comparto fotografico. Quest’ultimo è composto da una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 MP, sensore ultragrandangolare da 8 MP e due sensori di profondità entrambi da 5 MP. A queste fotocamere si aggiunge quella frontale da 20 MP.

La disponibilità e il prezzo del nuovo smartphone

Samsung Galaxy A31 è disponibile in varie colorazioni. In particolare possiamo ricordare Prism Crush Blue, Prism Crush Red, Prism Crush Black e Prism Crush White. Non ci sono informazioni ufficiali ancora per quanto riguarda la data di disponibilità e i prezzi dello smartphone.