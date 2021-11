In poco tempo abbiamo avuto a disposizione tanto materiale relativo a Samsung Galaxy A33 5G, il nuovo smartphone di casa Samsung che sarà presentato all’inizio del prossimo anno. A pochi mesi dall’annuncio ufficiale, le informazioni che sono state diffuse sul nuovo device ci permettono di saperne di più su questo prodotto tecnologico, compresi i dettagli sul design. Scopriamo tutte le novità.

Le caratteristiche di Samsung Galaxy A33 5G

Grazie ad un nuovo leak siamo venuti a conoscenza di alcune immagini dal vivo del Samsung Galaxy A33 5G. Le foto che sono state diffuse in rete mostrano in particolare lo stampo, il telaio e il case della parte posteriore del dispositivo tecnologico.

Le foto sono state condivise online da 91Mobiles. In base alle foto possiamo notare che il device dovrebbe avere una protuberanza di forma rettangolare che si trova proprio nella parte posteriore e che dovrebbe interessare il comparto fotografico dello smartphone. Si dovrebbe trattare nello specifico di quattro sensori e di un flash LED.

Le altre specifiche tecniche

Il display sarà con molta probabilità un pannello AMOLED e dovrebbe avere una risoluzione Full HD+. Si dovrebbe trattare di uno schermo Infinity U da 6,4 pollici, il quale dovrebbe presentare una tacca a goccia.

Non dovrebbe essere presente, almeno secondo quanto si può vedere dalle foto, il jack per le cuffie da 3,5 mm. Dalle immagini si può intravedere lo spazio dedicato al microfono, oltre al fatto che è possibile vedere la porta USB C e il pulsante di accensione. Lo slot per l’inserimento dela SIM sarà presente nella parte più alta del telefono.