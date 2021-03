Sono stati svelati i nuovi smartphone di Samsung. Stiamo parlando di Samsung Galaxy A52, A52 5G e A72. Si tratta di device mobile che appartengono alla celebre serie A, una famiglia di smartphone che sicuramente è possibile definire come di grande rilevanza nel settore dei telefoni in mobilità. Sono diversi gli elementi che accomunano questi tre prodotti mobili, dal design molto elegante e raffinato ad alcuni aspetti del comparto fotografico. Gli schermi sono in tutti e tre i casi OLED. Vediamo alcune delle caratteristiche tecniche di questi tre smartphone.

Schermo, fotocamere e batterie

Partiamo proprio dallo schermo dei tre dispositivi, che è piatto e presenta un design Infinity-O. I device A52 e A72 mettono a disposizione un valore, per quanto riguarda il refresh rate dinamico, di 90 Hz. Galaxy A52 5G arriva anche a 120 Hz, come avviene per quanto riguarda lo smartphone S21 Ultra.

Le fotocamere presentano un sensore principale, in tutti e tre gli smartphone, da 64 MP. La batteria di Galaxy A52 e di A52 5G corrisponde a 4.500 mAh, mentre quella dell’A72 ha una capacità di 5.000 mAh. È presente il supporto alla ricarica a 25 W.

Le altre caratteristiche e i prezzi

I nuovi prodotti tecnologici mettono a disposizione degli utenti speaker stereo che presentano volumi più alti rispetto ai modelli precedenti della serie fino al 40%.

Tutti e tre i dispositivi mobili hanno la certificazione IP67 per la protezione dall’acqua e dalla polvere. Inoltre presentano delle versioni in quattro colorazioni: Awesome Black, Awesome White, Awesome Blue e Awesome Violet.

Per quanto riguarda i prezzi, la versione A52 LTE costa 379,90 euro, il modello A52 5G 459,90 euro, mentre il modello A72 LTE 499,90 euro.