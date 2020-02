Chi vuole saperne di più su Samsung Galaxy A70e adesso può essere accontentato, perché sono apparsi in rete i primi dettagli che riguardano il nuovo smartphone. Le feature del device ci fanno comprendere che il nuovo smartphone potrebbe essere una variante più economica del Samsung Galaxy A70, il dispositivo che è stato lanciato l’anno scorso e che possiede un processore Snapdragon 670, oltre ad una tripla fotocamera posteriore.

Quali potrebbero essere le caratteristiche del Samsung Galaxy A70e

Stanno facendo il giro del web alcune immagini che si potrebbero riferire proprio al Samsung Galaxy A70e. Naturalmente non siamo sicuri che le feature si riferiscano proprio a questo device, anche perché non hanno il carattere dell’ufficialità.

Tuttavia sono molto interessanti, perché ci mostrano alcune delle possibili caratteristiche del nuovo smartphone. Da quello che possiamo vedere, il Samsung Galaxy A70e dovrebbe avere un display più piccolo rispetto a quello del suo predecessore, molto probabilmente da 6,1 pollici, e inoltre dovrebbe presentare un notch che ospita la fotocamera frontale.

Le caratteristiche in dettaglio sul retro dello smartphone

Che cosa possiamo invece notare sul retro del dispositivo? Sulla scocca posteriore potrebbe esserci la presenza di una tripla fotocamera. I sensori potrebbero avere un allineamento verticale.

Inoltre, a differenza del Samsung Galaxy A70, che ha il sensore per il riconoscimento delle impronte integrato nello schermo, il nuovo smartphone potrebbe averlo inserito proprio nella parte posteriore.

Non ci resta che stare in attesa di informazioni che hanno più il carattere dell’ufficialità, per scoprire in maniera concreta quali sorprese ci rivelerà questo nuovo prodotto dedicato al mobile.