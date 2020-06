Presentato ufficialmente Samsung Galaxy M01. Dal punto di vista del design il nuovo smartphone si colloca sulla scia della tradizione. La scheda tecnica ha comunque delle buone caratteristiche, che lo rendono tutto da scoprire.

Le specifiche tecniche di Samsung Galaxy M01

Samsung Galaxy M01 presenta uno schermo LCD da 5,7 pollici con 720 x 1560 pixel di risoluzione. È dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 435. Mette a disposizione degli utenti 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna, che, tramite l’utilizzo di micro SD apposite, è espandibile fino a 512 GB.

Buono il comparto fotografico, che si contraddistingue per una doppia fotocamera posteriore che ha un sensore principale da 13 MP e un sensore di profondità da 2 MP. Il tutto è completato da una fotocamera frontale da 5 MP. La batteria del nuovo smartphone è da 4000 mAh. Il nuovo device presenta lo sblocco con il volto.

Il software, il prezzo e la disponibilità

Di default il nuovo Samsung Galaxy M01 è dotato di un sistema operativo Android 10. Bisogna segnalare dal punto di vista del software il supporto alla tecnologia Dolby Atmos, che assicura dei suoni di qualità.

Inoltre il device ha installata l’applicazione che si chiama Samsung Health, che consente di monitorare lo stato di salute. Il nuovo smartphone è in vendita in India a partire dal 2 giugno e costa (per un prezzo corrispondente in euro) circa 114 euro. Le colorazioni disponibili sono nero, blue e rosso. Ancora la casa produttrice non ha dato molti dettagli riguardo al rilascio di una versione del device destinata al mercato occidentale.