Arriva anche nel nostro Paese il nuovo smartphone Samsung Galaxy M11. Dopo lo sbarco sui mercati degli Emirati Arabi e dell’India, il cellulare si prepara a conquistare gli appassionati europei e anche quelli italiani. Molto interessanti le specifiche tecniche di questo dispositivo tecnologico mobile, che presenta una fotocamera tripla e una batteria che consente al device di durare più a lungo.

Le caratteristiche tecniche dello smartphone

Analizziamo quindi le specifiche tecniche di questo nuovo smartphone. Samsung Galaxy M11 ha un display di tipo Infinity-O con risoluzione da 1560 x 720 pixel HD+ e diemnsione da 6,4 pollici.

Il processore, non ancora confermato in via ufficiale, è uno Snapdragon 450 octa core e gli utenti potranno usufruire di una GPU Adreno 506.

Relativamente alla memoria, quella interna è da 32 GB, ma si può espandere fino a 512 GB con una micro SD. La memoria RAM è invece da 3 GB.

Per quanto riguarda la fotocamera posteriore, il sensore principale è da 13 MP, il grandangolo da 5 MP e il sensore di profondità da 2 MP. È presente anche una fotocamera frontale da 8 MP.

La batteria è da 5000 mAh e permette di usufruire della ricarica rapida da 15 W. Lo smartphone presenta un sistema operativo Android 10 con interfaccia One UI 2.0. Inoltre sono presenti il jack per le cuffie e il lettore delle impronte digitali, quest’ultimo nella parte posteriore del device.

La disponibilità e il prezzo di Samsung Galaxy M11

Le colorazioni disponibili per il Samsung Galaxy M11 sono due, blu metallizzato e nero. Lo smartphone può essere acquistato dal mese di ottobre direttamente su Amazon, sullo shop dell’azienda di produzione e nei negozi di tecnologia. Il suo prezzo è di 169,99 euro.