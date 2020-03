È stato presentato ufficialmente Samsung Galaxy M11. Già da parecchio tempo si parlava sul fatto che il lancio del nuovo smartphone fosse imminente. In effetti è stato proprio così. Adesso possiamo sapere concretamente quali sono le caratteristiche tecniche e qual è l’aspetto di questo device. Ma andiamo a vedere precisamente di che cosa si tratta.

Le caratteristiche tecniche di Samsung Galaxy M11

Una delle caratteristiche che più colpiscono di Samsung Galaxy M11 è rappresentata dalla batteria di cui è dotato lo smartphone. Infatti si tratta di una batteria da 5000 mAh che garantisce un’ottima autonomia ed è dotata anche di supporto alla ricarica rapida da 15 watt.

Non sono state dette informazioni ufficiali per quanto riguarda il tipo di processore presente all’interno del device, ma sappiamo che esso è in grado di mettere a disposizione, a seconda del modello scelto, 3 o 4 GB di RAM e 32 o 64 GB di storage.

Il telefono in questione non ha il notch a goccia ed ha come display un pannello LCD da 6,4 pollici a risoluzione HD+ da 1560 x 720 pixel. Il comparto fotografico è composto da tre fotocamere posteriori, con sensori rispettivamente da 13 MP, 5 MP e un sensore di profondità da 2 MP.

Il prezzo e la disponibilità

Non ci sono informazioni precise sulla disponibilità di Samsung Galaxy M11. Allo stesso modo non sono stati precisati quali saranno i prezzi ufficiali del dispositivo, però i più esperti, prendendo in considerazione anche il prezzo del prodotto predecessore di questo smartphone, hanno fatto presente che si avrà un costo forse un po’ più alto rispetto a quello di Samsung Galaxy M10.