È ufficiale il nuovo Samsung Galaxy M12. Si tratta di un nuovo smartphone della famosa azienda di produzione che si colloca nella fascia media del mercato dei device mobili. Si caratterizza per il fatto che offre la possibilità di usufruire di un prodotto tecnologico dal design interessante e con una batteria con una notevole capienza. Ma andiamo nel dettaglio e scopriamo tutte le specifiche tecniche di questo nuovo dispositivo mobile di Samsung.

Lo schermo e il comparto fotografico

Nello specifico possiamo dire che il Samsung Galaxy M12 ha uno schermo Infinity-V con risoluzione HD+ e diagonale da 6,5 pollici. Nel display troviamo un notch a goccia, il quale ospita una fotocamera con sensore da 8 MP.

Sempre restando in tema di comparto fotografico, nella parte posteriore è presente una fotocamera con quattro sensori, il cui principale è da 48 MP. Ci sono poi una grandangolare da 5 MP e altri due sensori da 2 MP per la profondità e il macro.

Le altre specifiche tecniche dello smartphone

Per quanto riguarda le altre caratteristiche tecniche di Samsung Galaxy M12, possiamo ricordare un processore Exynos 850, RAM da 3, 4 o 6 GB e memoria interna da 32, 64 o 128 GB, espandibile con micro SD fino a 1 TB.

La batteria ha una capacità, come abbiamo visto, notevole, perché si tratta di una batteria da 6000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 15 W. Il device mobile ha come sistema operativo Android 11 con One UI 3.0.

Relativamente al prezzo e alla disponibilità non abbiamo ancora delle informazioni precise. Sappiamo però che lo smartphone sarà disponibile nelle colorazioni Trendy Emerald Green, Elegant Blue e Attractive Black.