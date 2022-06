Samsung Galaxy M13 è ufficiale. Stiamo parlando del nome che avrà lo smartphone M13 5G nel mercato europeo. L’azienda di produzione, infatti, ha presentato proprio la versione del dispositivo mobile per il nostro continente, uno smartphone che si presenta come il successore del Galaxy M12 che è stato reso disponibile per l’acquisto nel nostro Paese nel corso della primavera del 2021. Non ci sono in realtà molte differenze tra i due prodotti. Ma andiamo a vedere quali sono nel dettaglio le specifiche tecniche del nuovo Samsung Galaxy M13.

Le specifiche tecniche di Samsung Galaxy M13

Stiamo parlando un device entry level, che sarà rilasciato prossimamente per il mercato europeo e che presenta delle caratteristiche tecniche davvero interessanti, a partire dal processore, un Samsung Exynos 850, che è supportato da una memoria RAM da 4 GB e da uno spazio di archiviazione interno da 64 o 128 GB, che si può espandere fino a 1 TB.

Dal punto di vista del comparto fotografico, troviamo in questo smartphone una fotocamera anteriore da 8 MP e tre sensori nella parte posteriore, da 50 MP, 5 MP e 2 MP, quest’ultimo per la profondità. Il sensore principale è proprio quello da 50 MP.

Lo schermo è da 6,6 pollici ed ha un design Infinity-V, che presenta il notch al centro con la forma di una goccia, il quale permetterà di ospitare la fotocamera frontale. La batteria del dispositivo è da 5000 mAh.

Le altre caratteristiche e il prezzo

Altre caratteristiche tecniche includono la presenza del jack 3,5 millimetri e il software, che corrisponde al sistema operativo Android 12 con One UI Core 4.1

Per quanto riguarda il prezzo di Samsung Galaxy M13, non ci sono ancora conferme ufficiali, ma si dovrebbe trattare di un costo che resta al di sotto dei 200 euro, come è avvenuto nel caso dello smartphone precedente della serie.