Ci sono molte aspettative aperte sul Samsung Galaxy M62, che, a detta dei più esperti, potrebbe essere il device della linea Galaxy M più potente, fra tutti quelli che sono stati realizzati fino ad ora. Ancora però dobbiamo aspettare per saperne di più sulle caratteristiche in concreto del nuovo smartphone. Infatti a quanto pare il Samsung Galaxy M62 arriverà soltanto all’inizio del 2021. Ci sono comunque delle indiscrezioni, che lasciano trapelare alcune delle specifiche tecniche che dovrebbero essere tipiche di questo prodotto dedicato al mondo mobile della telefonia.

Le caratteristiche tecniche del Samsung Galaxy M62

A livello tecnico si vocifera il fatto che il Samsung Galaxy M62 potrebbe essere l’erede di quello che oggi è il Galaxy M51, il quale ha ottenuto grandi apprezzamenti da parte degli utenti. Da parte della casa produttrice ci sarebbe l’intenzione di collocare il nuovo smartphone nella fascia medio bassa dei prodotti dedicati al mobile. Tuttavia, pur adottando questa classificazione, Galaxy M62 di Samsung potrebbe avere delle caratteristiche d’eccezione.

Si parla per esempio di uno storage di 256 GB, in modo che gli utenti abbiano ampie possibilità per quanto riguarda l’archiviazione di foto e di video. Inoltre il nuovo smartphone potrebbe essere dotato con tutta probabilità del modem per la connettività 5G.

Ci sarà disponibilità di altre varianti?

Per molti aspetti le caratteristiche di questo cellulare restano ancora un mistero, anche perché non ci sono state dichiarazioni ufficiali da parte della casa di produzione. Tuttavia si profila l’ipotesi che potrebbero essere disponibili anche altre varianti rispetto alla versione base, con caratteristiche differenti e vari prezzi.