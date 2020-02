Attraverso alcuni eventi che si sono tenuti negli Stati Uniti e in altre aree del pianeta, l’azienda di produzione ha svelato Samsung Galaxy S20 e Galaxy Z Flip. Erano dei prodotti molto attesi, perché presentano delle caratteristiche tecniche molto particolari, che adesso sono state svelate in via ufficiale. Lo smartphone pieghevole Galaxy Z Flip potrà essere acquistato dagli interessati dal 14 febbraio, anche se nel nostro Paese sarà disponibile in edizione limitata. I prodotti della serie S20 invece potranno essere acquistati dalla metà del prossimo mese di marzo, anche se sono già disponibili in preordine.

I nuovi Samsung Galaxy S20

Gli smartphone Samsung Galaxy S20 sono disponibili in tre versioni. Si tratta, come le varie indiscrezioni avevano suggerito, di Galaxy S20, Galaxy S20 Plus e Galaxy S20 Ultra.

I nuovi device hanno nel dettaglio un processore Snapdragon 865 e mettono a disposizione degli utenti 12 GB di memoria RAM. Di base sono presenti 128 GB di storage, che comunque sono espandibili tramite micro SD. Il modello Ultra ha una RAM anche da 16 GB.

Per quanto riguarda le batterie, si parte da 4000 mAh per la versione di base, per arrivare a 5000 mAh per il modello Ultra. La versione intermedia invece ha una batteria da 4500 mAh.

I device della serie S20 saranno disponibili dal 13 marzo a prezzi che vanno da 929 euro a 1379 euro.

Il Samsung Galaxy Z Flip

C’è poi anche lo smartphone con display pieghevole, il Samsung Galaxy Z Flip, vero e proprio successore del Galaxy Fold del quale si è parlato molto. Nella parte esterna è presente uno schermo da 1,1 pollici, ottimo per visualizzare ad esempio le notifiche. All’interno il display è da 6,7 pollici.

Sono presenti in questo device tre fotocamere. Il nuovo smartphone pieghevole di Samsung sarà disponibile dal 14 febbraio ad un prezzo di 1520 euro.