La serie degli smartphone Samsung Galaxy S20 dovrebbe essere presentata l’11 febbraio. Già comunque cominciano ad arrivare alcuni dettagli molto interessanti, anche perché su internet sono stati pubblicati i render di questi prodotti che, oltre alla versione base, comprendono anche l’S20 Plus e l’S20 Ultra. Attraverso queste immagini che sono state diffuse in rete è possibile vedere qualche caratteristica specifica dei device. Inoltre sappiamo quali dovrebbero essere presumibilmente i prezzi.

Le caratteristiche tecniche della serie Samsung Galaxy S20

Per quanto riguarda il Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, sappiamo che è il prodotto su cui l’azienda produttrice punta di più. Il display dovrebbe essere un pannello AMOLED 2.5D da 6,9 pollici. Il processore dovrebbe essere un Exynos 990 oppure forse uno Snapdragon 865. Ci saranno variazioni proprio su questo aspetto in relazione al mercato di vendita. La RAM arriverebbe a 16 GB e lo storage a 512 GB.

Il Samsung Galaxy S20 si distingue principalmente per la dimensione del display e per un comparto fotografico che non raggiunge i livelli della versione Ultra. Avrebbe un processore Exynos 990 e una batteria da 4000 mAh.

Il Samsung Galaxy S20+ 5G dovrebbe presentare delle caratteristiche intermedie tra la versione standard e quella Ultra. Tuttavia avrebbe un display più grande, da 6,7 pollici.

I prezzi degli smartphone

Per quanto riguarda il Samsung Galaxy S20 Ultra, sappiamo, almeno facendo riferimento ai rumor che sono emersi, che i prezzi sarebbero 1349 euro per il taglio da 256 GB e 1549 euro per il modello con taglio di memoria da 512 GB.

Il Samsung Galaxy S20 dovrebbe partire da 899 euro, mentre per il modello 5G si potrebbe partire da 999 euro. Samsung Galaxy S20+ dovrebbe avere un prezzo a partire da 1099 euro.