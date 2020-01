Il nuovo Samsung Galaxy S20 Ultra sarà presentato il prossimo 11 febbraio nel corso di un apposito evento dedicato a questo nuovo smartphone a New York. Il nuovo device è molto atteso e molti appassionati di tecnologia e di dispositivi mobili non vedono l’ora di saperne di più sulle sue caratteristiche. Tutto questo anche perché non si può fare a meno di aspettarsi qualcosa di veramente eccezionale dal punto di vista del comparto fotografico.

Come saranno le quattro fotocamere del Samsung Galaxy S20 Ultra

A destare particolare interesse per il Samsung Galaxy S20 Ultra, come abbiamo già detto, è il comparto fotografico. Infatti sul retro questo smartphone potrà vantare la presenza di quattro fotocamere.

Queste ultime occuperanno un certo spazio sul retro dello smartphone. Le quattro fotocamere avranno delle risoluzioni molto elevate, con il sensore principale che dovrebbe essere addirittura di 108 MP.

Inoltre si sa, sempre a proposito del comparto dei sensori, che ce ne sarà uno a periscopio in grado di raggiungere zoom digitali fino a 100X.

Le altre caratteristiche dello smartphone

Sappiamo che in complesso la nuova serie Galaxy S20 sarà composta da tre diverse versioni di device. In particolare saranno disponibili il Samsung Galaxy S20, il Samsung Galaxy S20+ e il Samsung Galaxy S20 Ultra.

Tutti questi modelli avranno delle differenze dal punto di vista tecnico. Si sa, tuttavia, che ci saranno poche differenze per quanto riguarda l’aspetto estetico.

In particolare, per quanto riguarda la versione Ultra, oltre ai quattro sensori eccezionali, non può essere sottovalutata la grande autonomia di una batteria che dovrebbe attestarsi sui 5.000 mAh.