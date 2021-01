La serie Samsung Galaxy S21 è ufficiale. L’azienda di produzione ha svelato i nuovi modelli appartenenti alla serie di smartphone tanto attesa, anticipando un po’ le tempistiche del lancio, visto che solitamente le nuove serie vengono presentate e messe in vendita nel corso dei mesi primaverili. Anche questa volta siamo in presenza di tre versioni dello smartphone, Galaxy S21, Galaxy S21 Plus e Galaxy S21 Ultra. Tra le specifiche troviamo uno schermo Dynamic AMOLED che si differenzia per le dimensioni in base al modello: rispettivamente da 6,2 pollici, 6,7 pollici e 6,8 pollici.

Le caratteristiche tecniche dei device

Tutte e tre le versioni del device avranno a disposizione il processore Exynos 2100 e danno la possibilità dell’utilizzo della connettività 5G grazie al modem di questo tipo integrato. Inoltre una novità interessante è quella relativa alla compatibilità con la S Pen, una caratteristica che fino a questo momento era stata propria dei device della serie Galaxy Note.

Si parla però di una compatibilità esclusivamente con la versione Ultra, che avrà delle caratteristiche avanzate anche dal punto di vista del comparto fotografico. In questa versione infatti troviamo quattro sensori con quello principale da 108 MP e una camera anteriore da 40 MP. Inoltre il modello Ultra mette a disposizione varianti di memoria molto capienti, fino a 16 GB di memoria RAM e fino a 512 GB di spazio interno di archiviazione.

I prezzi e la disponibilità degli smartphone

Per quanto riguarda i prezzi dei dispositivi tecnologici, si parte da 879 euro per quanto riguarda la versione base e si arriva a 1459 euro per quanto riguarda il modello contrassegnato dalla dicitura Ultra. Ricordiamo infine che la S Pen, nel caso dell’edizione Ultra compatibile, deve essere acquistata a parte, a 40 euro oppure con una custodia molto elegante a 75 euro.

È disponibile anche una promozione fino al 28 gennaio, con la possibilità di ottenere per chi acquista subito i prodotti degli accessori aggiuntivi compresi nel prezzo. Si tratta di Galaxy Buds Live e Smart Tag per la versione base e per quella Plus e di Galaxy Buds Pro e Smart Tag per l’edizione Ultra.